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На Украине потребовали изменить правила "Евровидения" из-за России

08:22
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Украинское жюри не хочет оценивать российских исполнителей

На Украине член профессионального жюри "Евровидения-2021" Игорь Кондратюк заявил, что правила конкурса необходимо скорректировать из-за отношений между Москвой и Киевом.

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"По поводу оценки участницы из России. Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)", - считает Кондратюк, его слова передает РИА Новости.

22 мая прошел финал музыкального конкурса "Евровидение-2021". Профессиональные жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла. Участница от России Манижа смогла занять девятое место.

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