Госдеп потребовал освобождения задержанного в Минске Протасевича

Блинкен осудил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair

Вашингтон координирует с Евросоюзом реакцию на инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair. Действия Минска решительно осуждают и требуют немедленного освобождения основателя Telegram-канала NEXTA, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан после незапланированной посадки самолета Ryanair в Минске – на борт поступило сообщение о заложенной бомбе.

"США решительно осуждают принудительное изменение направление полета между двумя странами ЕС, а также арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем немедленного его освобождения. Этот шокирующий акт режима поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США", - говорится в заявлении Блинкена.

В госдепе считают, что сообщения "о причастности белорусских спецслужб и задействовании военного самолета для сопровождения борта вызывают глубокую обеспокоенность и требуют полного расследования". Вашингтон требует созыва Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) в связи с инцидентом, передает ТАСС.

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