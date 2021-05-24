Москвичей предупредили о ливнях в последние дни весны

Похолодание будет незначительным

Ливни и грозы ожидаются в Москве в последние весенние дни. Среднесуточная температура на предстоящей неделе будет соответствовать климатическим нормам мая - +22…+26 градусов. А похолодание придет на смену теплу ближе к выходным, рассказал журналистам метеоролог Александр Голубев.

"Неделя будет солнечной и приятной, практически все ближайшие пять дней столицу будут обходить дожди. Дневные температуры не будут опускаться ниже 22 градусов. А ночные будут колебаться в пределах 12–17 градусов с положительным значением", - рассказал Голубев изданию "Вечерняя Москва".

В понедельник, 24 мая, в столице будет солнечно, температура поднимется от ночных +11 градусов до +22 днем. Такая погода сохранится до среды. А в середине недели начнет резко теплеть: воздух прогреется до 15–17 градусов выше нуля ночью и 25–27 градусов днем.

По словам синоптика, в конце рабочей недели Москву накроют обильные ливни. Пугаться этого не нужно, поскольку погода будет безветренной, облачной, но теплой, прогнозирует Голубев. В эти дни столбики термометра поднимутся до максимальных показателей – в субботу ожидается +27 градусов днем и 17 градусов тепла ночью. В последние дни весны, 30 и 31 мая, немного похолодает - но незначительно, всего на два градуса.

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