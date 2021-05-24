В Госдуме назвали наиболее востребованные профессии

Спросом пользуются курьеры, водители, IT-специалисты

В Госдуме перечислили наиболее и наименее востребованные в России профессии. Сложнее всего придется юристам и специалистам по муниципальному управлению.

По словам члена комитета комитета Госдумы по труду и социальной политике Светланы Бессараб, наибольшим спросом сейчас пользуются курьеры, водители, бухгалтеры, арт-дизайнеры и IT-дизайнеры. Парламентарий отметила, что обучиться этим профессиям можно в центрах занятости.

Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова считает, что в ближайшее время наиболее актуальным станет труд IT-специалистов и робототехников, строителей и обсуживающего персонала для беспилотного общественного транспорта, передает URA.RU.

"Сложнее же всего найти работу тем, кто получил образование по специальности юриста или специалиста по государственному и муниципальному управлению", - добавила она.

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