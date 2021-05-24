В среду россияне смогут увидеть полное лунное затмение

Москвичам придется наблюдать астрономическое явление днем

В среду, 26 мая, россияне невооруженным глазом смогут увидеть лунное затмение. В этот день ожидается не только полнолуние, но и полное затмение Луны.

В Московском планетарии заявили, что полнолуние наступит в 14:14 по московскому времени, оно разминется с прохождением Луной точки перигея - в 04.52 мск - на 9 часов 22 минуты. В результате у россиян появится возможность увидеть полное затмение Суперлуны. Для большей части России это лунное затмение придется на дневное время и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткую полную фазу затмения вечером смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краев, Камчатки, Чукотки и прилегающих к ним территорий.

Профессор Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгений Зубко подчеркнул, что затмение будет видно даже в дневное время, однако помешать просмотру могут дожди и пасмурная погода, поскольку луна стоит дальше слоя облаков, и они могут скрыть ее от наблюдателей.

"Затмение формально будет полным. То есть в какой-то момент вся поверхность Луны погрузится в земную тень. Однако продолжительность полной фазы невелика, всего 20 минут. Но полная фаза и частичное затмение до и после полной фазы видны невооруженным глазом. В условиях дневного освещения их труднее увидеть, но все равно возможно", - заявил специалист.

Он объяснил, что затмение начнется в 12:50 по московскому времени, а полная фаза наступит в 14:20 мск, передает РИА Новости.

"Затмения Луны происходят довольно регулярно, 2-3 раза в год. Суть явления вполне проста - обращаясь по орбите вокруг Земли, Луна попадает в ее тень. Другими словами, Солнце, Земля и Луна оказываются на одной прямой. Затмение Луны имеет ограниченную научную ценность, но может сослужить хорошую службу в образовательных целях. Например, еще древние греки, из круглой формы земной тени на поверхности Луны смогли сделать вывод о шарообразности нашей планеты. Так что наблюдение лунных затмений особенно рекомендуется "плоскоземельщикам", - добавил Зубко.

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