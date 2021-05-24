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Видео с помогающими пожарным жителями Удмуртии набрало миллионы просмотров

11:39
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Работающим в 30-градусную жару пожарным жители приносят питьевую воду

География лесных пожаров в России стремительно расширяется. Площадь возгораний в Ханты-Мансийском автономном округе уже превысила тысячу гектаров. А в Тюменской области бедствие назвали самым масштабным за последние 10 лет. В буквальном смысле накаляется обстановка на Урале и в Поволжье - там прогнозируют сохранение аномальной жары, а значит - еще большие риски возникновения новых очагов.
В Сибири резко выросла площадь природных пожаров

Всего за три дня площадь пожаров в Югре выросла почти в 10 раз. Пламенем объяты без малого 1300 гектаров леса. Населённым пунктам пока ничто не угрожает. Но специалисты Авиалесоохраны и МЧС продолжают наращивать силы - необходимо локализовать как минимум 4 открытых очага, передает "ТВ Центр".

В Тюменской области накал борьбы со стихией постепенно спадает. 90% очагов возгорания потушены. Однако в некоторых районах огонь все ещё уничтожает леса. Специалисты прокапывают минерализованные полосы и проливают горящую траву и кустарники. В Оренбургской области к тушению привлекают беспилотную авиацию. Благодаря тепловизору и видеокамере, такой комплекс способен в режиме реального времени передавать информацию наземным отрядам.

Накануне президенту доложили о ситуации с природными пожарами в стране, которая в ближайшие месяцы может стать ещё напряжённее. А потому военные заранее отрабатывают навыки борьбы с огнем.  В Ростовской области в учениях задействовали крупнейший транспортный вертолёт. Ми-26 зачерпывает из ближайших водоёмов колоссальные объемы воды, чтобы сбросить на условные очаги. Спровоцировать возгорание могут грозовые разряды в тех местах, где установилась жаркая погода, как, например, сейчас в европейской части России и на юге западной Сибири. Но ещё чаще причиной становится человеческая безответственность или даже откровенная глупость.

Это видео выложили удмуртские сотрудники МЧС. Спасатели несколько дней работали в боевом снаряжении в 30-градусную жару. В благодарность за самоотверженный труд местные жители приносят им воды, чтобы утолить жажду. Ролик моментально набрал в сети более двух миллионов просмотров.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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