Появились детали переговоров с экипажем Ryanair о посадке в Минске

Мир не оставил инцидент без внимания

Первый за полгода очный саммит глав государств и правительств Евросоюза пройдет в понедельник в Брюсселе. В повестке, помимо прочего, ситуация с посадкой самолета Ryanair ("Райанэйр"). Борт, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился накануне в Минске из-за сообщений о минировании, причем, решение принимал сам экипаж. Уже в аэропорту был задержан основатель оппозиционного телеграм-канала, летевший этим рейсом.

Министерство иностранных дел Польши требует от Минска "прекратить репрессии в отношении независимых СМИ и общества". Глава МИД Великобритании угрожает: действия Белоруссии будут иметь серьезные последствия. Политики Греции называют ситуацию с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair актом государственного авиапиратства. Президент Литвы призывает немедленно освободить основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича. Помимо этого, под заявлением главы комитета сената США по международным делам Боба Менендеса подписались его коллеги ещё и из Чехии, Латвии, Германии и Ирландии.

В США настаивают, что международная организация гражданской авиации тоже должна дать оценку событиям в Белоруссии. Запретить все полёты над страной и даже приостановить членство республики в ИКАО. Против Минска незамедлительно ввести санкции: например, запретить пользоваться услугами Интерпола. По словам госсекретаря США - не из-за того, что Белоруссия якобы специально посадила гражданский лайнер, а потому что задержала Романа Протасевича.

Здесь, конечно, уместно вспомнить, как в 2013 году по приказу из США в Австрии посадили и обыскали борт президента Боливии, который летел из Москвы. Искали Эдварда Сноудена. А ещё в 2012-ом Турция при помощи военного F-16 вынудила сесть в Анкаре сирийский гражданский самолет из-за подозрений в перевозке оружия. В 2016-ом Украина под угрозой применения истребителей посадила белорусский лайнер, с которого сняли одного пассажира - гражданина Армении. Эти случаи не вызвали столь бурной реакции мирового сообщества. А вот инцидент в Белоруссии сегодня собираются обсудить на саммите лидеры 27 стран ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Boeing 737, на борту которого находились 123 пассажира, вылетел из Афин и следовал в Вильнюс. В небе над западной Белоруссией изменил курс и приземлился в Минске. Как сейчас сообщается, по электронной почте было получено сообщение о бомбе на борту. И если верить аудиозаписи - якобы переговоров пилотов и минских диспетчеров - решение об экстренной посадке принял экипаж.

Диспетчер: Ryanair 1 Tango Zulu, эта рекомендация приземлиться в Минске - она откуда к вам поступила? Она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки, или аэропорта прибытия?

Пилот: Ryanair 1 Tango Zulu, это наша рекомендация.

В небо был поднят белорусский МиГ-29, который, по словам представителя минобороны, контролировал, чтобы Boeing осуществил безопасную посадку. В ходе проверки документов у пассажиров правоохранительные органы и задержали Романа Протасевича и его подругу, с которой он возвращался с отдыха. В Белоруссии Протасевича обвиняют в том, что он при помощи своего телеграмм-канала фактически координировал массовые беспорядки в стране. Ему грозит до 15 лет заключения.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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