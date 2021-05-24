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Появилось видео последствий извержения вулкана в Конго

12:10
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Тысячи людей вынуждены были бежать в сторону Руанды

Поисково-спасательная операция развёрнута в Демократической Республике Конго. Жертвами извержения вулкана там стали десятки человек. Потоки лавы затопили улицы города Гома, где сгорели около 500 домов. Тысячи жителей находятся в эвакуации на территории соседней Руанды.
Вулкан в Конго выбросил тонны лавы на город с населением больше миллиона человек

Пролетая над безбрежным озером кипящей лавы, пилоты вертолётов рискуют жизнью. Но учёным критически важно знать, чего дальше ждать от самого опасного африканского вулкана. Ньирагонго не остывает уже много десятилетий. Но извержений такой силы здесь не было двадцать лет. Потоки лавы устремились сначала на восток – в сторону границы с Руандой. Но потом появились новые трещины, и огненные реки со скоростью до 100 километров в час потекли на юг – к городу Гома. Всё произошло вечером и настолько быстро, что стихия застала жителей врасплох.

На окраинах города сгорели сотни зданий. В списке погибших 15 человек, но на самом деле жертв может быть в несколько раз больше. В городе началась паника. В полиции сообщают о грабежах, мародерстве и попытке заключённых сбежать из местной тюрьмы. Тысячи жителей отчаялись спасти свои дома и устремились в сторону соседней Руанды – специально для беженцев открыли границу.

Теперь, когда потоки лавы почти остановились, многие рискуют вернуться. Люди смотрят на то, что когда-то было жилыми кварталами. Разбирают завалы. Но от многих домов остались только листы металлических крыш. Местные власти обращаются за помощью к правительству. А жители задают вопросы.

"Мы не понимаем: если за вулканом ведётся наблюдение, причём, на этот тратятся большие средства, почему никто не смог предупредить о том, что начинается извержение? Хотя бы за час!" – говорит сотрудник гуманитарной организации Леси Кабаселе.

Вулканологи предупреждают: извержение может продолжиться. За последние двое суток в районе огнедышащей горы зафиксировано более десяти землетрясений.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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Последствия извержения вулкана в Конго
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