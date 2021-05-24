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В России стартует образовательный мультсериал "Политика 101"

14:58
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Где посмотреть выпуски?

В понедельник состоится премьера образовательного анимационного сериала "Политика 101". Выпуски будут транслировать в социальной сети "ВКонтакте".

Авторы расскажут о законодательстве, власти и государственном устройстве в лёгкой и доступной форме - на примере жизни сказочных персонажей. Всего запланировано 6 серий, длительность каждой - 10 минут, сообщает "ТВ Центр".

Над проектом работали лучшие отечественные специалисты в области анимации и политологи. Главная цель - расширить знания молодого поколения в данной сфере.

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