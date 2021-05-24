В Москве проходят Дни республики Коми

Что в программе фестиваля?

В Москве стартовали Дни республики Коми, посвященные столетию этого северного региона. Торжественное открытие фестиваля состоялось накануне - в Концертном зале имени Чайковского, сообщает "ТВ Центр".

Творческие коллективы представили зрителям народные песни и танцы. Поближе познакомиться с культурой и бытом жителей Коми можно будет до конца месяца. В программе - форум, выставки, оперы и спектакли. Всё - с национальным колоритом.

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