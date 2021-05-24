Светлана Разворотнева предложила увеличивать количество целевых мест в вузах

Государство обязано поддерживать детей до момента трудоустройства

Разработку концепции целостной поддержки семьи сегодня обсудили в Москве на открытой дискуссии с молодежью. Действующие меры требуют доработки, поскольку нацелены на детей до 14 лет. Но помощь нужна и семьям старшеклассников и студентов. Какая именно - рассказали сами молодые люди. А член Общественной палаты Светлана Разворотнева, в свою очередь, предложила увеличивать количество целевых мест в вузах.

"Необходима комплексная работа с московскими предприятиями, чтобы в рамках этих целевых мест дети учились бесплатно, чтобы после возвращения из вуза они могли устроиться. Я считаю, что наша забота о семье должна заканчиваться тогда, когда, наконец, ребенок идет на работу. Пока он учится, пока не может зарабатывать сам, все-таки тут государство должно поддержать родителей и детей", - заявила Разворотнева.

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