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Светлана Разворотнева предложила увеличивать количество целевых мест в вузах

12:00
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Государство обязано поддерживать детей до момента трудоустройства

Разработку концепции целостной поддержки семьи сегодня обсудили в Москве на открытой дискуссии с молодежью. Действующие меры требуют доработки, поскольку нацелены на детей до 14 лет. Но помощь нужна и семьям старшеклассников и студентов. Какая именно - рассказали сами молодые люди. А член Общественной палаты Светлана Разворотнева, в свою очередь, предложила увеличивать количество целевых мест в вузах.

"Необходима комплексная работа с московскими предприятиями, чтобы в рамках этих целевых мест дети учились бесплатно, чтобы после возвращения из вуза они могли устроиться. Я считаю, что наша забота о семье должна заканчиваться тогда, когда, наконец, ребенок идет на работу. Пока он учится, пока не может зарабатывать сам, все-таки тут государство должно поддержать родителей и детей", - заявила Разворотнева.

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Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева
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