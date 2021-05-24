Как у людей: во Владивостоке разрабатывают кожу и волосы для роботов

Ученые стремятся сделать их максимально схожими с человеческими

Во Владивостоке российские специалисты разрабатывают гиперреалистичную искусственную кожу для андроидов. Для производителей важно максимальное сходство - вены, поры, капилляры - всё должно быть в точности, как у людей.

Точный рецепт искусственной человеческой кожи изобретатели не раскрывают. Показывают и рассказывают только основные моменты: что силикон используют разной твердости, разных цветов, и каждый слой наносят разной толщиной.

Силиконовые лица - не новое изобретение. Но здесь технологи добиваются того, чтобы искусственная кожа ничем не отличалась от настоящей человеческой, с порами, капиллярами, венами. Пришлось сделать десятки образцов, прежде чем подобрать нужный состав, сообщает "ТВ Центр".

Искусственная кожа предназначена для человекоподобного робота по имени Алекс. Это абсолютный двойник одного из сотрудников компании. Сначала с реального человека сделали 3D модель, затем графически доработали и отпечатали на 3D принтере. Бюст андроида состоит из нескольких частей. Плечи, голову - все изготавливают отдельно.

Полученные формы и заливают силиконом. И если с кожей уже удалось достичь желаемого результата, то со взглядом будущего робота до сих пор экспериментируют. Ведь, как говорится, глаза - это зеркало души и, по мнению изобретателей, заглянуть в них должно быть как минимум не страшно.

Полученный бюст будущего андроида еще предстоит вручную доработать. Дорисовать родинки, добавить коже блеск, чтобы было полное ощущение, что перед тобой не робот, а живой человек.

Один самых кропотливых процессов​ - создание прически. Вручную в голову вживляют более 100 тысяч натуральных волосков. Затем к роботу​ придет еще парикмахер, который сделает стрижку и окрашивание.

Готовую кожу, с глазами и прической, из Владивостока отправляют в Пермь. Здесь Алекса уже учат удивляться, злиться, улыбаться, говорить. Причем вести диалог он должен не просто в пустоту, а поддерживая зрительный контакт с собеседником.

Увидеть роботов уже можно в аэропорту, отелях, банках. Они выполняют функции, консьержей, консультантов. Но чаще похожи они на кукол. Разработка российских ученых должна же быть полностью похожа на человека. И в ближайшее время Алекса уже устроят на работу администратором.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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