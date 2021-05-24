Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке

Работы завершатся в этом году
Сергей Собянин представил проекты благоустройства Дмитровского переулка и территории у центра "Моя работа" на улице Шаболовка.
"В этом году основные работы по созданию качественной городской среды проходят в жилых районах, а в историческом центре мы планируем реализовать несколько некрупных, но важных проектов", - написал мэр.
Дмитровский переулок связывает Большую Дмитровку и Петровку. По словам Собянина, попадая в этот переулок, москвичи "словно переносятся на несколько лет назад".
"Узкие тротуары, отсутствие малых архитектурных форм, подвесные фонари и паутина воздушных проводов делают прогулки по нему крайне не комфортными. Особенно на контрасте с благоустроенными соседними улицами", - написал он.
В ходе благоустройства ширина полосы для движения транспорта будет оптимизирована, благодаря чему тротуары станут шире и комфортнее. На проезжей части появятся "карманы" для парковки, три парковочных места оснастят зарядными устройствами для электромобилей. Также появится пять велопарковок. Вместо подвесного освещения в переулке установят восемь фонарей в историческом стиле. Провода уберут под землю. Все работы завершатся к сентябрю 2021 года.
Территорию около флагманского центра "Моя работа" на Шаболовке благоустроят до конца года. Там заменят асфальт, провода уберут под землю, также возле здания появятся цветники и летний павильон для проведения обучения и презентаций.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram