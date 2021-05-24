ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке

09:23
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Работы завершатся в этом году

Сергей Собянин представил проекты благоустройства Дмитровского переулка и территории у центра "Моя работа" на улице Шаболовка.

"В этом году основные работы по созданию качественной городской среды проходят в жилых районах, а в историческом центре мы планируем реализовать несколько некрупных, но важных проектов", - написал мэр.

Дмитровский переулок связывает Большую Дмитровку и Петровку. По словам Собянина, попадая в этот переулок, москвичи "словно переносятся на несколько лет назад".

"Узкие тротуары, отсутствие малых архитектурных форм, подвесные фонари и паутина воздушных проводов делают прогулки по нему крайне не комфортными. Особенно на контрасте с благоустроенными соседними улицами", - написал он.

В ходе благоустройства ширина полосы для движения транспорта будет оптимизирована, благодаря чему тротуары станут шире и комфортнее. На проезжей части появятся "карманы" для парковки, три парковочных места оснастят зарядными устройствами для электромобилей. Также появится пять велопарковок. Вместо подвесного освещения в переулке установят восемь фонарей в историческом стиле. Провода уберут под землю. Все работы завершатся к сентябрю 2021 года.

Территорию около флаг­манского центра "Моя работа" на Шаболовке благоустроят до конца года. Там заменят асфальт, провода уберут под землю, также возле здания появятся цветники и летний павильон для проведения обучения и презентаций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Дмитровский переулок
Дмитровский переулок
Центр "Моя работа"
Центр "Моя работа"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.