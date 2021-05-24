Мишустин выделил 50 миллиардов рублей на специализированную медпомощь

Перечень поручений утвержден по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме. В частности, Минздрав и Минфин должны выделить 50 миллиардов рублей на медицинскую помощь.

В соответствии с документом, ведомствам поручено направить не менее 25 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медпомощь. Еще 25 миллиардов выделят для помощи пациентам с диагностированным коронавирусом.

Министерства до 28 мая также должны подготовить проект акта о направлении средств на завершение объектов здравоохранения в нескольких регионах. Это касается строек больниц и диспансеров, финансирование которых было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19 в 2020 году.

Еще 9,58 миллиарда рублей выделят из резервного фонда Минтруд и Минфин. Средства направят на реабилитацию инвалидов – в частности, на обеспечение их техническими средствами - креслами-колясками, протезами и ортопедическими изделиями, сообщает пресс-служба кабмина.

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