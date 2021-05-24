ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин выделил 50 миллиардов рублей на специализированную медпомощь

09:32
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Перечень поручений утвержден по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме. В частности, Минздрав и Минфин должны выделить 50 миллиардов рублей на медицинскую помощь.
Мишустин рассказал о популярности российских цифровых разработок в мире

В соответствии с документом, ведомствам поручено направить не менее 25 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медпомощь. Еще 25 миллиардов выделят для помощи пациентам с диагностированным коронавирусом.

Министерства до 28 мая также должны подготовить проект акта о направлении средств на завершение объектов здравоохранения в нескольких регионах. Это касается  строек больниц и диспансеров, финансирование которых было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19 в 2020 году.

Еще 9,58 миллиарда рублей выделят из резервного фонда Минтруд и Минфин. Средства направят на реабилитацию инвалидов – в частности, на обеспечение их техническими средствами -  креслами-колясками, протезами и ортопедическими изделиями, сообщает пресс-служба кабмина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.