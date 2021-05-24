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Сергунина: В Москве открыт набор участников на детско-юношеские соревнования по робототехнике

09:48
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Подать заявку можно до 2 августа

Региональный ресурсный центр международных соревнований First Lego League объявил набор участников в команды, которые будут готовить к Московскому чемпионату по робототехнике First Russia Robotics Championship сезона 2021/2022 года.

"Ежегодно в этих соревнованиях участвуют более 200 тысяч команд из 113 стран, то есть около 2 млн детей по всему миру. Такие проекты предоставляют юным инженерам уникальные возможности для личностного роста, учат работать в команде и помогают раскрыть свой потенциал", - сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Московские региональные соревнования First Russia Robotics Championship будут проходить в трех возрастных категориях – от 4 до 16 лет. Сбор заявок будет идти до 2 августа.

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