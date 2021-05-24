В России могут повысить лимит дохода для самозанятых с детьми

Сейчас для всех самозанятых установлен одинаковый лимит

В России могут увеличить лимит доходов для самозанятых граждан с детьми. Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо с соответствующим предложением на имя главы Минфина Антона Силуанова.

Власов напомнил, что с прошлого года в России действует экспериментальный налоговый режим "Налог на профессиональную деятельность", благодаря которому самозанятые граждане должны уплачивать налог по ставке 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с ИП и юридическими лицами. Также проект определяет лимит ежегодного дохода в 2,4 миллиона рублей. Если самозанятый превысил эту сумму, то он теряет возможность пользоваться льготным налоговым режимом до конца календарного года.

По мнению Власова, существующие на сегодняшний день ограничения не учитывают наличие или отсутствие в семье детей. Парламентарий обратил внимание, что при таких условиях родитель нескольких детей должен придерживаться того же лимита, что и бездетный самозанятый.

Исходя из этого, Власов предложил увеличить допустимый лимит на 0,4 миллиона рублей за наличие несовершеннолетнего ребенка, передает RT.

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