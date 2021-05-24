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Сборной России придется обойтись на ЧМ без травмированного Овечкина

09:58
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Заявлены одноклубники форварда "Вашингтона" - Самсонов и Орлов

Александр Овечкин не сможет поддержать сборную России на чемпионате мира в Риге. В регулярном сезоне, а также в играх плей-офф капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" получил слишком много травм, сообщили в Федерации хоккея России.
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"Вашингтон" Овечкина уступил "Бостону" в пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (3:1) и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли. Тренерский штаб сборной России может рассчитывать на вратаря "Вашингтона" Илью Самсонова и защитника Дмитрия Орлова. Сообщается, что согласие на участие в ЧМ дал также форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко.

22 мая россияне обыграли соперников из Великобритании со счетом 7:1. Днем ранее сборная России в стартовом матче чемпионата мира одержала победу над соперниками из Чехии со счетом 4:3. Российская команда набрала шесть очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу группы, на 24 мая запланирована встреча со сборной Словакии, пишут "Известия".

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