Коронавирусом в России заболели еще 8406 человек

Выздоровели 6450 человек

В России за минувшие сутки выявили 8406 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2487. В Подмосковье за сутки заболели 766 человек.

Выздоровели за сутки 6450 человек. Скончались 319 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 5009911 человек. Вылечился 118801, умерли 4624212 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 135,9 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 517775 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram