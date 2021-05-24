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Турция захотела отменить ПЦР-тесты для туристов из России

10:36
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Анкара предложила Москве возобновить авиасообщение с популярными курортами

Турция намерена отменить требование о наличии результатов тестов на коронавирус для прибывающих в страну россиян. В Анкаре такое решение объясняют успешной борьбой России с пандемией коронавируса. Важный показатель - количество новых случаев заболевания, если оно ниже определенного значения, то ПЦР-тесты становятся необязательными, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Бури Эрсой.
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"Наше министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Самый важный критерий - это уровень вакцинации в стране отправления", - цитирует министра РИА Новости. Отмечается, что Турция предложила России возобновить авиасообщение с популярными турецкими курортными городами.

С29 апреля по 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом в Турции был объявлен локдаун. Однако позже турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика начнет процесс нормализации после введенных ограничений. Россия же пока из-за роста заболеваемости в Турции  ограничила полеты в эту страну.

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