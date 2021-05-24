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"Сильно меня ранил": Волочкова рассказала о причинах расставания с любимым

11:14
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Балерина сама для себя устраивала свидания

Балерина Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с бывшем возлюбленным Олегом. Звезда долго "прятала" любимого человека от общественности, но после расставания решила поделиться всем, что оставалось "за кадром".
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За 10 месяцев отношений с Олегом Волочкова часто делилась с поклонниками фотографиями с романтических вечеров и рассказами о совместном отдыхе с любимым. Однако, как оказалось, в романе балерины нашлось место для ревности и ссор.

"В самом начале все, действительно, шло просто замечательно. Олег быстро завоевал мое доверие. Хотя я настолько доверчивая и открытая, что, наверно, это было сделать несложно. При этом сразу предупредил: человек он не богатый и меня "не потянет". На что я ответила: меня не нужно тянуть, меня нужно любить и быть рядом", - вспомнила Волочкова.

Она призналась, что частенько баловала мужчину романтическими вечерами и отдыхом в других странах. Знаменитость даже отвезла своего возлюбленного на Мальдивы, где устроила свидание на пляже. Однако ответной романтики звезда практически не получала.

"В самом начале отношений он сообщил, что не любит и не считает нужным дарить цветы, не видит смысла тратить на них деньги. Меня это, конечно, очень огорчило. И знаете, даже после расставания, когда я в сердцах напомнила ему данный факт, он ответил: "Зато я подарил тебе спортивный костюм! Продай его и купи 370 роз!" Я даже не нашлась, что ответить. И главное — как точно подсчитал", - поделилась Волочкова.

Она рассказала и о том, что Олег не пришел на ее юбилей из ревности. Мужчина счел некоторых приглашенных на праздник своими соперниками и решил отказаться от мероприятия, передает "СтарХит".

"Моя жизнь невозможна без романтики, а Олег просто не умеет и не знает, как делать сюрпризы. Но, если человек не способен дарить праздник, это не значит, что я должна этот праздник разлюбить. Для меня устраивали такие вещи! Но то были другие мужчины, интеллигентные, правильно воспитанные, с пониманием и уважением относящиеся к женщине. И для них, для этих людей, даже очень обеспеченных, я создавала ровно такую же атмосферу счастья, за которую они меня и ценили. Огорчал и тот факт, что Олег не принимал мое творчество, говорил, что оно ему безразлично. Сильно меня ранил", - добавила Волочкова.

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