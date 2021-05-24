Литва попросила посольство России помочь задержанной в Минске россиянке

София Сапега – спутница основателя Telegram-канала Nexta Протасевича

Посольство России в Литве получило запрос от Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Дипмиссию просят оказать консульскую поддержку студентке этого заведения, гражданке России. София Сапега летела самолетом Ryanair вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признанного в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем – и была задержана в аэропорту Минска.

"Полпервого ночи был направлен официальный запрос на оказание консульской поддержки нашей студентке, в консульский отдел посольства России в Республике Беларусь. Надеемся, что они предпринимают усилия со своей стороны. Считаем задержание нашей студентки безосновательным", - заявил пресс-секретарь вуза Максимас Милта.

Летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Информация о бомбе не подтвердилась, СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании.

Этим рейсом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Вместе с Протасевичем летела девушка, гражданка России – как сообщается, сотрудница польского телеканала, вещающего на Белоруссию. Позже в Вильнюсе подтвердили, что задержанная в Минске студентка университета - гражданка России София Сапега, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram