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"Завышенные требования": Духова объяснила уход дочери Киркорова из TODES

12:24
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Девочка недолго занималась танцами

Хореограф Алла Духова объяснила, почему Филипп Киркоров перестал водить свою дочь на занятия в танцевальную школу TODES. Алла-Виктория занималась танцами всего несколько месяцев.
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В школе Духовой занимаются дети таких звезд, как Жасмин, Ани Лорак, Александр Ревва и многих других. Ходила к хореографу и дочь Киркорова, но исполнитель быстро решил, что у девочки нет способностей к танцам.

"Филипп пришел как-то на репетицию и спросил: "Алла, скажи, способная дочь моя или нет?". Прошел месяц или два с начала занятий. Снова вопрос: "Эта девочка уже делает что-то лучше?" Я говорю, мол, так нельзя, Алла-Виктория только начала. Но у него такие завышенные требования, что он забрал дочку из студии и решил развивать ее в другом направлении", - призналась Духова.

По ее словам, если артист передумает и вновь отправит дочь на танцы, ты все будут рады этому. При этом хореограф отметила, что находится с Киркоровым в хороших отношениях, передает НТВ.

"Мы с Филиппом сразу дружить начали. Он умеет работать, а не дурака валять. С ним процесс профессионально идет. Есть у него что-то от ребенка большого, может и похулиганить", - добавила Духова.

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