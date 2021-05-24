Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент высоко оценил вклад патриарха в дела просвещения и благотворительности

Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства. Глава государства отметил его многолетнее ответственное служение и заботу о благополучии сограждан, передает "ТВ Центр".

Именно за это предстоятеля РПЦ искренне уважают и в России, и за ее пределами, считает президент. Он также высоко оценил вклад патриарха в дела просвещения и благотворительности, поддержание межрелигиозного и межконфессионального диалога и совместную работу церкви и государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram