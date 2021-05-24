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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасности ландышей

12:34
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Растения ядовиты

В Подмосковье зацвели ландыши, однако эти нежные и душистые цветы могут представлять опасность как для людей, так и для животных. Как уберечь себя, рассказали в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

"Все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах. Ландыш содержит сердечный гликозид (конваллятоксин), повышенная доза которого приводит к летальному исходу по причине сбоев в работе сердца. Опасен яд и для домашних животных. Будьте осторожны! Любуйтесь этим чудом природы издалека", - предупредили в ведомстве.

Растут цветы на полянах и опушках в смешанных, лиственных и сосновых лесах, при этом любят тенистые места и богатые хорошо увлажненные почвы. Период цветения ландышей в среднем составляет 20-25 дней. При этом цветок не переносит вытаптывания и уплотнения почвы, а потому большое количество отдыхающих идет ему только во вред.

"Будьте внимательными при походе в лес, не вытаптывайте полянки с этими удивительными цветами", - призвали в ведомстве.  

Отмечается, что ландыш внесен в Красную книгу Московской области, относиться к этим цветам следует бережно. За торговлю ландышами грозит не только штраф, но и административная ответственность.

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