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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Миланы Миловановой

11:54
  • понедельник
  • 24 мая 2021

У четырехлетней девочки опасное заболевание

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог Милане Миловановой из Липецкой области.

Помощь четырехлетней девочке требовалась очень срочно - нейробластома малого таза в четвёртой стадии дала метастазы, но шансы на выздоровление есть. Мама воспитывает Милану одна, и самостоятельно оплатить дорогостоящую иммунотерапию просто не в силах.

Теперь это стало возможно благодаря вам, дорогие зрители. Слова благодарности от мамы Миланы:

"Огромное спасибо всем, кто не прошел мимо нашей беды! Вы помогли закрыть сбор и приблизить выздоровление моей доченьки! Я очень благодарна каждому из вас! Теперь мы сможем продолжить борьбу за здоровую жизнь Миланы и закрепить все труды терапии! Благодаря вашей поддержке я искренне верю, что дочка победит эту страшную болезнь! Я желаю вам всего самого светлого и доброго! Пусть улыбки не сходят с ваших лиц! Бережно относитесь к своему здоровью и здоровью близких! Еще раз спасибо за вашу помощь, одна бы я никогда не справилась!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!".

 

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