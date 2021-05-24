Авиакомпания S7 возобновит полеты в Хорватию с конца июня

Два рейса в неделю будут отправляться из Москвы

Рейсы из Москвы в хорватские горда Сплит и Задар возобновит с конца июня российская S7. Продажа билетов уже открыта, сообщили в авиакомпании.

"S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые рейсы из Москвы в хорватские Сплит и Задар. Рейс из Москвы в Сплит будет выполняться по пятницам начиная с 25 июня. Рейс из Москвы в Задар будет выполняться по субботам начиная с 26 июня", - говорится в сообщении S7.

Ранее были названы страны, открывшие границы для россиян. От российских граждан требуется предоставление сертификата о вакцинации "Спутником V". В числе этих стран – и Хорватия.

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