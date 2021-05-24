ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарову шокировала реакция Запада на инцидент с самолетом Ryanair

12:15
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Принцип "что позволено Юпитеру, не позволено быку" давно не действует

Марию Захарову шокировал не сам инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске – а то, что на Западе этот случай называют "шокирующим". Официальный представитель МИД России подчеркнула: в современном мире принцип "что позволено Юпитеру, не позволено быку" не актуален.
Захарова объяснила Зеленскому особенности кроя косоворотки

"Жизнь "цивилизованных демократий" по траектории   "quod licet Iovi, non licet bovi" ("что позволено Юпитеру, не позволено быку") давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств. Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали", - написала Захарова в Facebook.

Дипломат отметила, что использование информационно-политических кампаний для формирования соответствующего восприятия через СМИ должного эффекта не приносят. Ведь сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенных "блюстителями порядка и хранителями морали".

Захарова подчеркивает, что, в таком случае, должно шокировать все – в том числе принудительная посадка в Австрии самолета президента Боливии по запросу США, аналогичный случай задержки на Украине белорусского борта  с активистом Антимайдана.  Либо же стоит научиться спокойно реагировать на аналогичное поведение других.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.