Захарову шокировала реакция Запада на инцидент с самолетом Ryanair

Принцип "что позволено Юпитеру, не позволено быку" давно не действует

Марию Захарову шокировал не сам инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске – а то, что на Западе этот случай называют "шокирующим". Официальный представитель МИД России подчеркнула: в современном мире принцип "что позволено Юпитеру, не позволено быку" не актуален.

"Жизнь "цивилизованных демократий" по траектории "quod licet Iovi, non licet bovi" ("что позволено Юпитеру, не позволено быку") давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств. Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали", - написала Захарова в Facebook.

Дипломат отметила, что использование информационно-политических кампаний для формирования соответствующего восприятия через СМИ должного эффекта не приносят. Ведь сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенных "блюстителями порядка и хранителями морали".

Захарова подчеркивает, что, в таком случае, должно шокировать все – в том числе принудительная посадка в Австрии самолета президента Боливии по запросу США, аналогичный случай задержки на Украине белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо же стоит научиться спокойно реагировать на аналогичное поведение других.

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