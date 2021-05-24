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На борьбу с лесными пожарами дополнительно выделят 3 млрд рублей

14:40
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Главное - не допустить ухудшения обстановки, отметил премьер-министр

Правительство дополнительно направит около трёх миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами. Об этом в понедельник заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Глава кабмина подчеркнул: главное - не допустить ухудшения обстановки, несмотря на приближающийся летний сезон. Необходимо действовать последовательно, проводить профилактические работы и реагировать на возгорания уже в первые сутки.

Ещё одна важная тема - помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Правительство выделит свыше 10 миллиардов рублей фонду "Круг добра". Это уже второй транш в текущем году. Всего предусмотрено 60 миллиардов. Средства пойдут на закупку жизненно необходимых препаратов, в том числе лекарства "Онкаспар".

"Чтобы обеспечить маленьких пациентов жизненно важным препаратом, закупим уже в текущем году почти 2 тысячи упаковок этого лекарства. В дальнейшем потребность в "Онкаспаре" может составить до 2,5 тысячи упаковок в год. Прошу коллег из Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли оперативно подготовить все необходимые документы и обеспечить закупки в самые сжатые сроки. Речь идёт о жизни и здоровье детей. Ничего важнее для нас нет и быть не может", - отметил Мишустин.

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