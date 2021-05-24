ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Завершается строительство трех станций западного участка БКЛ метро

15:08
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Ведется отделка станции "Кунцевская"

До конца года будут готовы три станции западного участка Большой кольцевой линии метро. Строительство там вышло на финальную стадию, передает "ТВ Центр".
Собянин утвердил проект строительства метро в Гольяново

Так, на "Кунцевской" завершены основные работы и проходки тоннелей в обоих направлениях. Сейчас активно идёт отделка станции, установка эскалаторов и другого оборудования, а также прокладка кабельных линий. Но ещё очень много работы на поверхности и это не только благоустройство вокруг будущей станции.

"Строим большой пешеходный переход под улицей Ивана Франко и сейчас как раз готовим конструкции для быстрого соединения к действующей станции "Кунцевская". Мы не могли выполнять эту работу, потому что как раз выполнялись работы по тепловой перекладке, перекладке тепловой сети. Очень сложный узел, с точки зрения сопряжения работ по станции метро и по перекладке коммуникаций, сохранения действующих артерий транспортных и так далее", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Метрострой
Метрострой
ГН КУНЦЕВСКАЯ
ГН КУНЦЕВСКАЯ
Строительство БКЛ "Кунцевская"
Строительство БКЛ "Кунцевская"
Строительство станции метро
Строительство станции метро
Строительство БКЛ "Кунцевская"
Строительство БКЛ "Кунцевская"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.