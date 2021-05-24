Завершается строительство трех станций западного участка БКЛ метро

Ведется отделка станции "Кунцевская"

До конца года будут готовы три станции западного участка Большой кольцевой линии метро. Строительство там вышло на финальную стадию, передает "ТВ Центр".

Так, на "Кунцевской" завершены основные работы и проходки тоннелей в обоих направлениях. Сейчас активно идёт отделка станции, установка эскалаторов и другого оборудования, а также прокладка кабельных линий. Но ещё очень много работы на поверхности и это не только благоустройство вокруг будущей станции.

"Строим большой пешеходный переход под улицей Ивана Франко и сейчас как раз готовим конструкции для быстрого соединения к действующей станции "Кунцевская". Мы не могли выполнять эту работу, потому что как раз выполнялись работы по тепловой перекладке, перекладке тепловой сети. Очень сложный узел, с точки зрения сопряжения работ по станции метро и по перекладке коммуникаций, сохранения действующих артерий транспортных и так далее", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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