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Тысячи москвичей в этом году получили новое газовое оборудование

15:14
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Почему не стоит бояться за свой ремонт и как отличить сотрудника Мосгаза от мошенника?

Почти 700 московских домов получили новое газовое оборудование по программе капитального ремонта. Замена расписана на годы вперед и обязательна для всех зданий, где система прослужила больше 30 лет.

Люди в оранжевых жилетах в последнее время частые гости в этой многоэтажке и к монтажным работам жильцы, кажется, уже привыкли. Понимают: замена труб в доме 64-го года постройки просто необходима.

Замена устаревшего газового оборудования в рамках капитального ремонта в Москве началась в 2017-м и рассчитана до 44-го года. И если раньше установка новых труб проводилась только при обнаружении утечки газа, то сегодня это обязательное условие для домов, где система прослужила как минимум 30 лет.

"Газопроводы прокладывались в Москве с 1950-х годов. Многие имеют резьбовые соединения, которые на сегодняшний день по нормативной документации запрещены к использованию, во многих домах мы фиксируем утечки, накладываем "бинты" и периодически необходимо системы менять полностью", - рассказал заместитель главного инженера АО "Мосгаз" Александр Попов.

Однако на деле процесс часто тормозят сами жильцы. Одни не пускают в квартиру работников газовых служб из-за недоверия, другие опасаются за дорогой ремонт.

Чтобы не подвергать риску свой кухонный гарнитур, хозяйка даже отказалась от газовой плиты, заменив ее на электрическую. Впрочем, опасения напрасны, уверяют соседи. В этом доме пока еще не пострадал ни один ремонт. 

Специалисты обязательно согласуют график замены труб с хозяином квартиры и предупредят о начале работ за три дня. При необходимости, покажут все необходимые документы. Для тех, кто опасается мошенников, проверить информацию о каждом сотруднике Мосгаза можно в справочной службе по номеру 104. А перед тем, как бригады выезжают на место, проект проходит необходимое согласование.

С начала действия программы переоборудовано уже 70 тысяч квартир. А в 2021-м году новое газовое оборудование уже получили четыре тысячи собственников.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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