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В Солнечногорске нашли подпольную нарколабораторию

15:11
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Подозреваемые находятся под стражей

Подпольную нарколабораторию ликвидировали полицейские в подмосковном Солнечногорске. 28-летний москвич и его знакомый арендовали частный дом в одной из деревень, передает "ТВ Центр".

Внутри они наладили целое производство опасного психотропного вещества - амфетамина. Все помещения были заставлены спецоборудованием, канистрами и другими емкостями с реактивами.

В ходе обыска оперативники изъяли 350 литров сырья и 2 килограмма готового наркотика. Подозреваемые сейчас под стражей, по их собственному признанию, незаконный бизнес они ведут уже не первый год.

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Подпольная нарколаборатория
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