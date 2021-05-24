Что делать, если укусила змея

Важно пить больше воды

В Подмосковье проснулись гадюки. В этом году из-за по-летнему тёплого мая - немного раньше обычного. Чаще с ними сталкиваются на севере и востоке региона - в лесу и на дачных участках. Ядовитые змеи сейчас очень агрессивны - и к людям, и к животным. Начало лета! У рептилий как раз романтический период, и им лучше не мешать. Как избежать опасной встречи и что делать, если это произошло?

Встреча с гадюкой прошла совсем незаметно. Наталья была на даче в Калужской области. И ходила по участку в открытой обуви.

"Я не посмотрела вокруг, пошла мимо елочек и показалось, как будто что-то кольнуло меня. Ну я думала, может я укололась об иголку, даже не обратила внимания", - рассказала Наталья Дегтяренкова.

Уже чуть позже родственники увидели у нее на ноге кровь, а сама женщина почувствовала боль. Рана с двумя дырками сомнений не оставила - это след гадюки. Наталья по специальности биолог, поэтому не растерялась. И первую помощь оказала себе правильно - приняла таблетки от аллергии и стала пить много воды. И, конечно же, промыла и обработала рану. Но в столичный институт Склифосовского приехала только спустя сутки, когда яд змеи уже сделал свое дело.

"Ежегодно поступает к нам по 20-30 пациентов с укусом гадюки. В этом году к нам поступило уже 4 пациента. Как правило, они начинают поступать с конца мая каждый год", - рассказала ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений НИИ Склифосовского Анастасия Симонова.

В центральной части России обитают только три вида змей. Медянка, уж и гадюка. Первые две абсолютно безвредные. Гадюка обыкновенная, хоть и ядовита, но паниковать при встрече с ней не стоит.

"Говорить о том, что змея напала - это вообще некорректно. Змеи не нападают на людей. Только в фильмах такое происходит. Змея может обороняться. Если на змею наступить, она может укусить от испуга. Если ее пытаться ловить. В деревнях, например, в поселках очень часто получают укусы люди, которые пытаются их убивать", - рассказал специалист террариума Московского зоопарка Владимир Онишко.

Если встреча с гадюкой вероятна, то лучше всегда брать с собой антигистаминные препараты. А после укуса пить как можно больше воды. И, конечно же, сразу обратиться в больницу.

"Разрекламированный такой способ - высасывать яд ртом. Во-первых, это абсолютно неэффективно. Проводились такие исследования на людях и доказали, что эффективность этого метода только два процента", - сообщила Анастасия Симонова.

Не стоит и самостоятельно вводить себе сыворотку от укуса гадюки, она так же, как и яд змеи, может вызвать сильную аллергическую реакцию.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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