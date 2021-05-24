Сухопутные черепахи переехали в летний вольер Московского зоопарка

Как проходил переезд?

Сухопутные черепахи в Московском зоопарке с наступлением летнего тепла переехали в открытый вольер, причём, в прямом смысле слова.

Со своим темпом добирались бы долго. Киперы погрузили самых больших черепах - а это редчайшие слоновые, по 200 килограммов каждая - на тележки. При этом вверх ногами, на панцири, чтобы исключить вероятность побега, сообщает "ТВ Центр".

Черепахи в природе часто оказываются в перевёрнутом положении, так что никакого стресса не испытывают. Но и снова встать на ноги самостоятельно им всё же трудно. Поэтому огромных черепах переворачивали сообща сразу несколько крепких мужчин.

А вот с более мелкими черепашками проще - их перенесли в простых контейнерах, а то и просто на руках. Животные, оказавшись на молодой траве с одуванчиками, да ещё рядом с бассейном, принялись наслаждаться всеми благами лета.

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