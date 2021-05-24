Спорт и творчество: москвич рисует GPS-арт на городской карте

Графические маршруты требуют повышенного внимания

Всё началось случайно, по наитию. Обычный москвич, каких миллионы – вежлив, приятен в общении, без вредных привычек, занимается спортом. Максим думал, что просто катается по родному району на велосипеде, но потом, взглянув на траекторию движения по карте, понял – творит! Точнее, практикует GPS-art в специальной соцсети для любителей спорта.

"Начал рисовать, даже сам не зная об этом. В своё время у меня был маршрут по Лосиному острову, по грунтам Лосиного острова. Однажды я прокатился по этому маршруту и понял, что получился кораблик", - рассказал Максим Телегин.

И не просто кораблик – человек велосипедом нарисовал пароход – с трубой и дымком. Дальше – больше. Лошадки, собачки, птички, носорог и тираннозавр, акула и слон. Велосипедист-экспрессионист даже успел проложить маршрутами от Ярославского района, через Бабушкинский, Южное Медведково, Отрадное и Свиблово свинью.

Всякое вдохновение рано или поздно проходит, рисунки стали повторяться, а их маршруты Максим уже проходил механически – выучил каждый поворот и изгиб дорожного полотна, каждое дерево на пути. Но он всё-таки смог придумать кое-что совсем иное.

"Итак, наша цель на сегодня – изобразить буковку "Ц" – логотип телеканала "ТВ Центр". Мы находимся в точке старта, на проезде Дежнева", - говорит Максим Телегин.

Трек ведёт дворами и закоулками, вырисовывая идеально ровные и точные линии на карте. Оказалось, что наш логотип идеально вписывается в местность, особенно, говорит Максим, хвостик буквы "Ц", проходящий по парку Яуза. Впрочем, времени рисование заняло не много.

Всё-таки графические маршруты не только про физическую нагрузку, сжигание калорий или желание показать лучший результат, то есть не спорт в чистом виде. Вместе, спортивная и творческая составляющая, требуют повышенного внимания.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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