Выставка сирени открылась в "Аптекарском огороде"

Там есть на что посмотреть

Великолепная, таинственная, манящая, благоухающая - всё это о сирени, выставка которой сейчас проходит в "Аптекарском огороде". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Десятки сортов. сотни оттенков - есть на что посмотреть, а от ароматов голова идёт кругом. Гибриды - известные и совсем новые, от селекционеров российских и зарубежных.

Среди новинок - сорта "Михайло Ломоносов" и "Федерико Гарсия Лорка", достойные конкуренты "Красавицы Москвы" и "Сирени Мейера".

Можно полюбоваться и редчайшими сортами, выращенными частными коллекционерами внутри страны и за рубежом. Впрочем, во всём мире российская сирень считается лучшей. Это действительно наш цветок.

"Наши коллекционеры привезли всю эту красоту из своих личных садов. Сирень, она недолго, к сожалению, стоит в вазах, как только срежешь, она очень быстро теряет влагу, потому что у нее очень большие соцветия, большие листья, и она долго не продержится, поэтому у вас есть возможность только три дня полюбоваться этой красотой", - говорит член секции "Сирень" клуба цветоводов Москвы Татьяна Веремьева.

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