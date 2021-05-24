ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин поручил расширить программу детского туристического кешбэка

12:47
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Документы следует подготовить в кратчайшие сроки

Программа детского туристического кешбэка будет расширена. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину в кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы. Глава правительства отреагировал на доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который просил Мишустина поддержать инициативу возврата половины средств за детские путевки.
Детский туристический кешбэк заработает с 25 мая

"Прошу вас в кратчайшие сроки подготовить все документы, необходимые для реализации этих решений", - заявил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Премьер-министр подчеркнул: важно, чтобы родители детей, которые будут отдыхать в лагерях, могли быстро и эффективно решить любой возникший вопрос. Для этого необходимо наладить эффективную обратную связь вопрос благодаря налаженной обратной связи, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Детский лагерь
Детский лагерь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.