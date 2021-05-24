Мишустин поручил расширить программу детского туристического кешбэка

Документы следует подготовить в кратчайшие сроки

Программа детского туристического кешбэка будет расширена. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину в кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы. Глава правительства отреагировал на доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который просил Мишустина поддержать инициативу возврата половины средств за детские путевки.

"Прошу вас в кратчайшие сроки подготовить все документы, необходимые для реализации этих решений", - заявил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Премьер-министр подчеркнул: важно, чтобы родители детей, которые будут отдыхать в лагерях, могли быстро и эффективно решить любой возникший вопрос. Для этого необходимо наладить эффективную обратную связь вопрос благодаря налаженной обратной связи, передает ТАСС.

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