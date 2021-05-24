Кремль отреагировал на инцидент с самолетом Ryanair

Кремлю нечего сказать по этому поводу

В Кремле не стали комментировать инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, оценку случившемуся должны давать международные авиационные власти.

"Я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair. Существуют определенные международные авиационные правила. Я ничего в этой ситуации комментировать не могу", - сказал Песков.

Представитель Кремля также оставил без комментариев информацию о том, что на борту лайнера могли находиться сотрудники российских спецслужб. Об этом сообщает "Интерфакс". По словам Пескова, у него нет данных о пассажирах рейса.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Позднее стало известно, что на его борту находился редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Сообщалось, что приказ посадить самолет отдал лично Александр Лукашенко.

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