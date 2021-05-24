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Рогозин назвал Маска космическим капиталистом

13:10
  • понедельник
  • 24 мая 2021

У нас таких нет

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин признал, что в российском ведомстве нет таких людей, как Илон Маск. Рогозин назвал американского бизнесмена "космическим капиталистом".

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Руководитель ведомства отметил, что в России есть много талантливых конструкторов и инженеров, среди которых немало молодежи. Рогозин подчеркнул, что хотел бы, чтобы россияне оказывали поддержку работникам космической отрасли.

"У нас нет таких людей, как Илон Маск, который, скажем так, такой космический капиталист. […] Мы с уважением относимся к тому, что делает господин Маск, он прежде всего создал такую интересную компанию, где есть внутреннее ценообразование, инфраструктура, которая ему передана, по сути дела, государством", - отметил Рогозин, говоря о компании Маска SpaceX.

Он добавил, что сотрудники "Роскосмоса" должны понимать, что "на них делает ставку общество", передает РИА Новости.

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