Матвиенко призвала россиян равняться на Путина

Она напомнила о важности вакцинации

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала россиян перед началом лета взять пример с президента России Владимира Путина и вакцинироваться от коронавируса COVID-19.

Матвиенко отметила, что в стране необходимо активнее проводить разъяснительную работу по важности вакцинации от опасной инфекции. По ее словам, прививка позволит чувствовать себя свободнее.

"Всем надо привиться и чувствовать себя свободно, особенно в канун лета, для того чтобы можно было передвигаться, поехать в отпуск, детей отправить в детский лагерь, надо прививаться", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что россиянам следует "слушать врачей, слушать наши санитарные службы и брать пример с президента, который тоже привился", - передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин привился первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта, спустя три недели ему ввели второй компонент препарата. Глава государства не стал уточнять, какой препарат выбрал для защиты от COVID-19, но отметил, что это была отечественная вакцина.

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