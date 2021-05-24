Людям старше 65 посоветовали трижды привиться "ЭпиВакКороной"

Это повысит иммунологическую эффективность

Повышение иммунологической эффективности у пациентов старше 65 лет достигается трехкратным введением препарата "ЭпиВакКорона". Результаты исследования опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

"В целом иммунологическая эффективность вакцинации характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение 3 дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации", - говорится в материале.

Исследования проводились с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года. 1736 человек были привиты препаратом против COVID-19 "ЭпиВакКорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора. Более 800 из них были под расширенным наблюдением.

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