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Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"

13:52
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Препарат доказал свою эффективность

Исследование эффективности вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" среди привитых сотрудников Роспотребнадзора  показало, что 95,8% вакцинированных не заразились коронавирусом после контакта с источником инфекции.
Людям старше 65 посоветовали трижды привиться "ЭпиВакКороной"

В Роспотребнадзоре отметили, что с 12 декабря по 13 мая препаратом "ЭпиВакКорона" было вакцинировано 1736 человек, расширенное наблюдение велось за 807 из них.

"95,8% вакцинируемых при установленном контакте с источником коронавирусной инфекции не заболели, что наглядно демонстрирует протективную активность вакцины "ЭпиВакКорона", - сказано в материалах исследования, опубликованных на сайте ведомства.

При этом эффективность препарата выше у женщин, а пожилым людям специалисты рекомендуют привиться вакциной трижды.

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