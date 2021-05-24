Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"

Препарат доказал свою эффективность
Исследование эффективности вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" среди привитых сотрудников Роспотребнадзора показало, что 95,8% вакцинированных не заразились коронавирусом после контакта с источником инфекции.
В Роспотребнадзоре отметили, что с 12 декабря по 13 мая препаратом "ЭпиВакКорона" было вакцинировано 1736 человек, расширенное наблюдение велось за 807 из них.
"95,8% вакцинируемых при установленном контакте с источником коронавирусной инфекции не заболели, что наглядно демонстрирует протективную активность вакцины "ЭпиВакКорона", - сказано в материалах исследования, опубликованных на сайте ведомства.
При этом эффективность препарата выше у женщин, а пожилым людям специалисты рекомендуют привиться вакциной трижды.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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