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Главный трофей Евро-2020 представили в Парке Горького

18:15
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Презентация в Москве - исключение, которое было сделано для России

Москва сегодня стала центром притяжения для любителей футбола. В столицу на сутки доставлен главный трофей первенства Европы этого года.

8-килограммовую серебряную амфору представили на всеобщее обозрение в Парке Горького. В торжестве приняли участие именитые спортсмены. Примечательно, что именно наши соотечественники были первыми обладателями престижной награды после триумфа сборной СССР в 1960 году.

Сегодняшняя презентация в Москве - исключение, которое было сделано для России, передает "ТВ Центр". Награду привозят лишь в города, где пройдёт чемпионат. Всего их 11, в том числе наш Санкт-Петербург. Матчи стартуют 11 июня. Праздник футбола продлится ровно месяц.

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