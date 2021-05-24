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"Можно и умереть": диетолог объяснила, почему нельзя отказываться от сахара

14:17
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Мозгу для работы требуется глюкоза

Сахар нельзя полностью исключить из рациона, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что без него человеческий организм не способен полноценно функционировать.

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"Без сахара люди не живут. Другое дело, что в настоящее время в организм человека попадает слишком большое его количество. Однако при этом многие не любят тратить много энергии, чтобы быстро его сжечь", - рассказала Соломатина.

Она отметила, что сахар нужно употреблять, но в малых количествах. Врач подчеркнула, что мозг человека функционирует только на основе глюкозы.

"Совсем без него питаться нельзя, потому что он представляет собой энергетический экстракт, без которого можно и умереть", - сказала диетолог.

Она добавила, что при полном отсутствии сахара в рационе организм будет добывать глюкозу из самого себя – сначала из печени и мышц, затем идет распад жира и белка. При этом избыток сахара приводит к разрушению сосудов, передает "Москва24".

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