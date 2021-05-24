Массовый отказ от курения в России связали с самоизоляцией

Бросили вредную привычку 24% опрошенных

Одним из следствий введенной из-за коронавируса самоизоляции стал массовый отказ от курения в России. По данным опросов, после снятия карантинных ограничений стали реже курить 24% респондентов.

Не поменяли своих привычек и курят столько же 60% опрошенных. Еще 14% признались, что во время карантина курили больше, чем до пандемии. В целом же, согласно исследованию, с 2008 года россияне стали курить меньше - среднее суточное потребление снизилось с 15 до 13 сигарет.

Выяснилось и отношение к спиртному. Оказывается, во время карантина в апреле-июне россияне чаще покупали крепкий алкоголь. Продажи виски, рома, текилы и других напитков, кроме водки и коньяка, в этот период выросли на 22%, сообщает РБК со ссылкой на портал Superjob.

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