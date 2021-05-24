ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Россия изучает возможность производства "Спутника V" в Киргизии

14:48
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии

Состояние и перспективы двусторонних отношений в понедельник в Сочи обсудил Владимир Путин с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который прибыл в Россию с рабочим визитом, передает "ТВ Центр".

В ходе переговоров главы государств затронули ситуацию на таджикско-киргизской границе. Владимир Путин отметил - Москва сделает все возможное, чтобы помочь обеим странам мирно урегулировать спорные вопросы. Также речь зашла о борьбе с коронавирусом и экономическом партнерстве.

"Россия занимает первое место в торговом обороте Киргизии, в прошлом году он просел в связи с пандемией, но уже увеличение на 6 процентов. Это хорошая тенденция, которую нужно сохранить. Мы взаимодействуем в борьбе с пандемией, Россия намерена и дальше оказывать поддержку. Специалисты изучают возможность развернуть производство одной из площадок "Спутника V", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин и Садыр Жапаров
Владимир Путин и Садыр Жапаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.