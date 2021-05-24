Путин: Россия изучает возможность производства "Спутника V" в Киргизии

Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии

Состояние и перспективы двусторонних отношений в понедельник в Сочи обсудил Владимир Путин с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который прибыл в Россию с рабочим визитом, передает "ТВ Центр".

В ходе переговоров главы государств затронули ситуацию на таджикско-киргизской границе. Владимир Путин отметил - Москва сделает все возможное, чтобы помочь обеим странам мирно урегулировать спорные вопросы. Также речь зашла о борьбе с коронавирусом и экономическом партнерстве.

"Россия занимает первое место в торговом обороте Киргизии, в прошлом году он просел в связи с пандемией, но уже увеличение на 6 процентов. Это хорошая тенденция, которую нужно сохранить. Мы взаимодействуем в борьбе с пандемией, Россия намерена и дальше оказывать поддержку. Специалисты изучают возможность развернуть производство одной из площадок "Спутника V", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram