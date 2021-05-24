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Запад расшифровал тайное послание Пекина Москве

14:45
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Это "худший кошмар для США"

"Худшим кошмаром для США" назвали эксперты возможный военный союз Китая с Россией. Норвежский публицист Пол Стейган расшифровал тайное послание Пекина Москве, которое появилось в официальных комментариях по итогам телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и его китайского коллеги Вана И.
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Москва и Пекин, по мнению автора статьи, осознали всю утопичность  идеи выстраивания партнерства с заокеанскими коллегами. Тем более, что Запад своими санкциями, фактически, подталкивает к сближению два государства. Как отмечает журналист, в истории наступил принципиально новый этап, начало которому было положено 4 февраля 2021 года – после беседы Сергея Лаврова и Вана И.

Пол Стейган называет этот разговор "эпохальным". Публицист напоминает сообщение китайского МИДа: в нем говорилось, что Пекин "не видит ограничений для стратегической координации" с Москвой. Китай таким образом направил России шифр о готовности вступить в стратегический военный союз, приводит комментарий блогера "ИноСМИ".

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