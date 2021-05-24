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Глава ВОЗ предупредил о появлении нового опасного вируса

14:43
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Мир не в последний раз сталкивается с угрозой пандемии

В понедельник в ходе своего выступления на открытии 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир сталкивается с угрозой пандемии не в последний раз.
Коронавирусом в России заболели еще 8406 человек

"Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - приводит слова главы ВОЗ ТАСС.

Также Гебрейесус отметил, что отсутствие международной солидарности является главным драйвером пандемии. По словам генерального директора организации, мировая безопасность требует вовлеченности всех государств.

Согласно официальным данным ВОЗ, коронавирусной инфекцией в мире на сегодняшний день заболели 166346635 человек. Скончались 3449117 пациентов.

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