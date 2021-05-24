В Госдуме упрекнули Лукашенко в создании проблем России

Вся эта история выглядит "достаточно одиозно"

Действия Александра Лукашенко в ситуации с задержанием создателя белорусского оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича создают проблемы как для Белоруссии, так и для Москвы. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, вся эта история "выглядит достаточно одиозно".

"Способ, который в данном случае был продемонстрирован, усугубляет проблему в международном плане и предоставляет прекрасный случай для всех, кто критикует порядки Белоруссии, а заодно и порядки в России. В духе того, что сейчас происходит вокруг нас, это попробуют против нас использовать. Александр Лукашенко в очередной раз "одолжился" у России своими действиями", — сказал Затулин в интервью Газете.ru.

Депутат считает, что ситуация вокруг Протасевича создаст России проблемы, потому что она на Западе воспринимается как защитница Белоруссии.

Кроме того, считает Затулин, России следовало бы направить белорусским властям запрос по поводу задержания находившейся на том же борту девушки Протасевича Софьи Сапега. Она, по словам депутата, является гражданкой Российский Федерации.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Позднее стало известно, что на его борту находился редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Сообщалось, что приказ посадить самолет отдал лично Александр Лукашенко.

Комментируя случившееся, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать, а оценку действиям властей Белоруссии должны давать международные авиационные власти. Нет у Кремля и информации о задержании россиян, находившихся на борту.

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