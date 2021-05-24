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Лавров призвал не оценивать ситуацию с самолетом Ryanair впопыхах

14:54
  • понедельник
  • 24 мая 2021

делать выводы следует на основе всей имеющейся информации

В ходе пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.
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Произошло это 23 мая. Лайнер следовал из Афин в Вильнюс. На его борту находился редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич. Он был задержан после посадки самолета. Позднее стало известно, что приказ посадить лайнер лично отдал Александр Лукашенко.

"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление", - приводит слова главы МИД ТАСС.

Он добавил, что представитель МИД Белоруссии подчеркнул готовность белорусских властей действовать транспарентно в этом вопросе.

Ранее на ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил следующее: "Я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair. Существуют определенные международные авиационные правила. Я ничего в этой ситуации комментировать не могу".

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