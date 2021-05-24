ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кому нельзя есть клубнику

15:19
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Ягода может вызвать анафилактический шок

Клубника может быть сильным пищевым аллергеном, потому ее нельзя есть на голодный желудок – лучше всего употреблять ягоду в качестве десерта. Какие еще есть ограничения, рассказала диетолог Ольга Кораблева.

Агроном раскрыл два правила выбора клубники
"Можно и умереть": диетолог объяснила, почему нельзя отказываться от сахара

"Ягода провоцирует выраженную реакцию иммунной системы, особенно если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В тяжелых случаях возможен анафилактический шок", - заявила врач.

На объяснила, что клубнику не стоит есть кормящим матерям, беременным женщинам и маленьким детям, чтобы не вызвать аллергическую реакцию.

Кроме того, в клубнике содержится щавелевая кислота, а потому ягода противопоказана больным с гастритом и язвой желудка, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Клубника
Клубника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.