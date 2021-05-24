Кому нельзя есть клубнику

Ягода может вызвать анафилактический шок

Клубника может быть сильным пищевым аллергеном, потому ее нельзя есть на голодный желудок – лучше всего употреблять ягоду в качестве десерта. Какие еще есть ограничения, рассказала диетолог Ольга Кораблева.

"Ягода провоцирует выраженную реакцию иммунной системы, особенно если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В тяжелых случаях возможен анафилактический шок", - заявила врач.

На объяснила, что клубнику не стоит есть кормящим матерям, беременным женщинам и маленьким детям, чтобы не вызвать аллергическую реакцию.

Кроме того, в клубнике содержится щавелевая кислота, а потому ягода противопоказана больным с гастритом и язвой желудка, передает РИА Новости.

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